В МИД РФ заявили о невозможности обсуждения мирного договора с Японией Замглавы МИД РФ Руденко назвал невозможным обсуждение мирного договора с Японией

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство иностранных дел РФ

Заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что Япония не отказывается от антироссийского курса, поэтому диалог по мирному договору невозможен, передает ТАСС. Дипломат добавил, что Токио позволяет себе «прямые угрозы в адрес России». Он напомнил, что российская сторона вела переговоры о договоре о мире, который должен был определить развитие отношений двух стран.

Совершенно очевидно, что обсуждать подписание такого документа с государством, которое занимает откровенно недружественные позиции и позволяет себе прямые угрозы в адрес нашей страны, невозможно. Не наблюдаем признаков отхода Токио от антироссийского курса и каких-либо попыток исправить сложившуюся ситуацию, — сказал Руденко.

По его слова, японское руководство осуществило «полный демонтаж накопленных за долгие годы результатов взаимовыгодного сотрудничества».

Япония намерена пригласить президента Украины Владимира Зеленского принять участие в онлайн-формате в саммите G7, который намечен на 19–21 мая и пройдет в Хиросиме, ранее сообщила газета Nikkei. Токио, как председатель «Группы семи», планирует создать условия для интенсивных дискуссий по проблеме Украины. Предполагается, что выступление Зеленского познакомит лидеров «семерки» с текущей ситуацией.