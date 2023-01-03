Заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что Япония не отказывается от антироссийского курса, поэтому диалог по мирному договору невозможен, передает ТАСС. Дипломат добавил, что Токио позволяет себе «прямые угрозы в адрес России». Он напомнил, что российская сторона вела переговоры о договоре о мире, который должен был определить развитие отношений двух стран.
Совершенно очевидно, что обсуждать подписание такого документа с государством, которое занимает откровенно недружественные позиции и позволяет себе прямые угрозы в адрес нашей страны, невозможно. Не наблюдаем признаков отхода Токио от антироссийского курса и каких-либо попыток исправить сложившуюся ситуацию, — сказал Руденко.
По его слова, японское руководство осуществило «полный демонтаж накопленных за долгие годы результатов взаимовыгодного сотрудничества».
Япония намерена пригласить президента Украины Владимира Зеленского принять участие в онлайн-формате в саммите G7, который намечен на 19–21 мая и пройдет в Хиросиме, ранее сообщила газета Nikkei. Токио, как председатель «Группы семи», планирует создать условия для интенсивных дискуссий по проблеме Украины. Предполагается, что выступление Зеленского познакомит лидеров «семерки» с текущей ситуацией.