«Всему своё время»: МИД России о признании власти талибов

В российском Министерстве иностранных дел заявили, что на данный момент не признают движение «Талибан» (террористическая группировка запрещена в России) официальной властью в Афганистане. Об этом сообщает РИА Новости.

Всему своё время, — отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что президент Афганистана Ашраф Гани после занятия Кабула боевиками движения «Талибан» отправился в Таджикистан, после чего переедет в третью страну.

Председатель Высшего совета национального примирения Афганистана Абдулла Абдулла в своём видеообращении к населению подтвердил, что Гани покинул страну. При этом вице-президент Афганистана Амрулла Салех подчеркнул, что «никогда не преклонится» перед талибами.

Талибы вошли в Кабул 15 августа. Город был взят без перестрелок и боёв. Президент Афганистана Ашраф Гани начал переговоры с «Талибаном» (террористическая организация запрещена в России) и представителями США о передачи власти, но позже сложил с себя полномочия и покинул страну.

Представители афганского правительства позже отправятся в Катар для достижения соглашения с политическим офисом движения. В составе делегации находится глава Высшего совета Афганистана по национальному примирению Абдулла Абдулла, который станет посредником на переговорах.