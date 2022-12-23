В МИД РФ выразили надежду, что США не доведут дело до прямого столкновения

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Директор Департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев заявил, что Москва предупредила США о разрыве дипломатических отношений, если Вашингтон доведет текущую ситуацию до прямого столкновения между странами, передает ТАСС. Дипломат добавил, что именно Вашингтон виновен в попытке изолировать Россию. По его словам, Москва не собирается терпеть «злонамеренных провокаций».

Остается только надеяться, что в Вашингтоне прислушаются к голосу разума и не доведут дело до прямого столкновения между Россией и США, — сказал Дарчиев.

Он отметил при этом, что Россия не собирается инициативно разрывать отношения с США.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби ранее заявил, что президент США Джо Байден готов встретиться с российским лидером Владимиром Путиным, если Россия проявит серьезную готовность к переговорам. Он добавил, что еще одним условием для встречи станет проведение консультаций с Украиной.

Он при этом не стал называть конкретные действия Москвы, которые бы сигнализировали о «серьезной готовности» России к переговорам. Представитель Белого дома при этом добавил, что Путин не выказал «абсолютно никакой готовности к переговорам».