В МИД РФ сравнили действия НАТО с подготовкой к Карибскому кризису

Планы НАТО по постоянному приближению военной инфраструктуры к российским границам сравнимы с подготовкой к Карибскому кризису. Такие действия являются элементом дестабилизации обстановки не только в Европе, но и шире — в Евроатлантике, заявил РИА Новости замглавы МИД Сергей Рябков.

Планы НАТО по постоянному приближению к нашим рубежам своей военной инфраструктуры и различных видов вооружений, в том числе самых современных и высокоточных, большой дальности действия, несомненно, являются тревожным фактором и элементом дестабилизации обстановки не только на европейском континенте, но и шире — в Евроатлантике, — сказал Рябков.

Он считает, что чем ближе системы такого рода НАТО будут появляться у границ России, тем будут выше риски дестабилизации и «определённее контуры нового кризиса, который, действительно, может быть по степени своей опасности сопоставим с Карибским кризисом». Рябков подчеркнул, что в те годы политикам удалось сделать соответствующие выводы и стабилизировать ситуацию, однако, что будет в следующий раз, он не берётся предсказывать.

Замглавы МИД напомнил, что Россия ранее предлагала НАТО отказаться от проведения провокационных мероприятий, в том числе разного рода учений, а также от размещения дестабилизирующих сил и средств вблизи российских границ, чтобы не допустить эскалации.

Но нам нужны гарантии, эти гарантии должны быть правовыми, юридически обязывающими, к этому мы будем стремиться, — добавил Рябков.

Ранее замглавы МИД заявил, что безопасность НАТО не укрепится, если Альянс пойдёт на расширение. При этом последствия такого шага будут тяжёлыми. Москва неуклонно будет обращать на это внимание членов военно-политического блока. Рябков отметил, что расширение НАТО противоречит установкам об укреплении безопасности.