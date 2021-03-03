В МИД РФ рассказали, почему нельзя прививать граждан в посольствах

https://static.news.ru/photo/eb64e8cc-7c59-11eb-a693-96000091f725_660.jpg Фото: Ashraf Amra/Keystone Press Agency/Global Look Press

Россияне не могут получить вакцину от коронавируса в посольствах за рубежом, поскольку дипмиссии не являются медицинскими центрами. Об этом заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Что касается российских граждан, которые могли бы привиться в российских посольствах, — такой опции нет, потому что российские посольства не являются медицинскими центрами, — заявила она в эфире телеканала «Россия 24».

Самих же работников посольств вакцинируют в зависимости от ситуации, например, от наличия российской вакцины и зарегистрирована ли она на территории этой страны. Кроме того, вакцинация является добровольной и осуществляется по желанию сотрудников посольств.

Как писал NEWS.ru, сотрудники посольств зарубежных государств в России начали прививаться от коронавируса после приглашения МИД РФ. Известно, что как минимум представители пяти стран вакцинировались.

Так, российской вакциной от коронавирусной инфекции «Спутник V» привились сотрудники посольств Афганистана, Монголии, Испании, Белоруссии и Молдавии. Также «Спутником V» привились послы Италии и Сербии, причём ещё до официального приглашения со стороны МИД РФ. Кроме того, желание привиться также выразили сотрудники посольства Кубы в Москве.