В МИД РФ рассказали об «эволюции» террористической угрозы

Угроза терроризма со времён терактов в сентябре 2001 года в Нью-Йорке сильно эволюционировала, появились новые угрозы, которые страны не могут игнорировать. Об этом в интервью РИА Новости заявил замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.

Несомненно, крайне трудно отрицать, что за эти годы угроза терроризма сильно эволюционировала, — сказал дипломат.

Подобное явление, по его мнению, вызвано использованием боевиками беспилотников для приготовления и осуществления терактов, активизации вербовочной деятельности в рамках пенитенциарных учреждений, разворачивание пропаганды радикальных идей с применением современных информационно-коммуникационных технологий, а также возникновение принципиально новых источников финансирования.

Как отметил Сыромолотов, по всем этим направлениям реализуется многоаспектное сотрудничество как в двустороннем формате, так и на различных международных площадках. По его словам, Россия является одним из важнейших участников этого формата.

Ранее президент США Джо Байден оценил угрозу терроризма из Афганистана. По его словам, несмотря на приход к власти в Афганистане радикального движения «Талибан» (запрещено в России), США сталкиваются с более серьёзной угрозой терроризма из Сирии и других стран, а такие группировки террористов, как «Аль-Каида» (запрещена в России) и «Исламское государство» (запрещена в России), «дают метастазы».