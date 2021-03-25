В МИД РФ рассказали о росте напряжённости отношений с США в 2020 году

https://static.news.ru/photo/a162919c-8d4e-11eb-9edf-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство иностранных дел РФ опубликовало обзор внешнеполитической деятельности ведомства за 2020 год. В нём, в частности, уделяется внимание росту напряжённости отношениям России и США.

В отношениях с США продолжала накапливаться напряжённость вследствие наращивания многоплановых усилий Вашингтона по сдерживанию России (включавших в 2020 г., помимо прочего, введение новых санкций и создание дополнительных препятствий для реализации проектов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток»). Взаимодействие носило ограниченный и ситуативный характер, — говорится в документе.

Уточняется, что лидеры двух сверхдержав за минувший год провели восемь телефонных разговоров, основной их темой была ситуация с пандемией коронавирусной инфекции. По итогам одной из таких бесед Россия направила в США гуманитарный медицинский груз, получив в ответ из-за океана партию аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ). Но, судя по содержанию документа, этот эпизод взаимодействия был единственным положительным в 2020 году.

Отмечается, что Россия делала шаги, направленные на преодоление противоречий и на достижение стратегической стабильности, упор делался на продление Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), который был в итоге продлён уже в 2021 году при новом президенте США Джо Байдене. Администрация его предшественника Дональда Трампа не торопилась дать ответ по продлению соглашения.

Не готовы Штаты были и налаживать конструктивный профессиональный диалог по вопросам международной информационной безопасности, которого стремилась добиться Россия. Также не встречали понимания США шаги РФ по приданию импульса экономическому сотрудничеству, в результате чего товарооборот снизился на 8,9% по сравнению с 2019 годом.

Ещё одним аспектом отношений двух стран были попытки России добиться от Штатов прекращения «охоты» американских спецслужб на российских граждан в третьих государствах. Помимо этого, РФ призывала исправить искусственно создаваемые Вашингтоном проблемы с выдачей виз россиянам.

РФ призвала США вернуть на родину Константина Ярошенко, Виктора Бута и других россиян, которые в Америке были приговорены к длительным срокам «под надуманными предлогами».

Россия настаивала на прекращении «охоты» американских спецслужб на российских граждан в третьих странах, возвращении на Родину К.В. Ярошенко, В.А. Бута и других россиян, приговоренных в США к длительным срокам заключения под надуманными предлогами, — сказано в обзоре.

Как ранее писал NEWS.ru, Американский журнал The National Interest сообщил, что на параде Победы в Москве Россия представит своё самое смертоносное оружие. Издание считает, что для российских властей это праздничное мероприятие — одна из возможностей продемонстрировать потенциальным зарубежным покупателям лучшие образцы своей военной техники.