В МИД РФ рассказали, как можно было избежать удара по больнице в Газе МИД РФ: удара по больнице в Газе не было бы, если б СБ принял резолюцию России

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МИД России

Удара по больнице «Аль-Ахли» в секторе Газа можно было бы избежать, если бы Совет Безопасности ООН принял российский проект по гуманитарному прекращению огня в регионе, говорится в заявлении МИД России, опубликованном в Telegram. В ведомстве подчеркнули, что обострение на Ближнем Востоке спровоцировала провальная политика США на палестино-израильском направлении.

Если бы СБ ООН принял 16 октября российский проект по гуманитарному прекращению огня в секторе Газа, то, возможно, трагического ракетного удара по больничному комплексу «Аль-Ахли», жертвами которого стали, по поступающей информации, свыше 800 палестинцев, можно было бы избежать, — отметили в ведомстве.

Кроме того, в министерстве выразили опасение, что конфликт может выйти за пределы ближневосточного региона и приобрести конфессиональное измерение. Вето США, как считают в российском МИД, наглядно продемонстрировало истинные устремления Вашингтона в регионе.

СБ ООН, главный международный орган по поддержанию глобального мира и безопасности, вновь из-за позиции одной страны — США — не смог направить столь востребованный и срочный сигнал в пользу прекращения кровопролития и принятия неотложных гуманитарных мер, — сказано в сообщении.

Ранее в МИД РФ сообщили, что позиция Вашингтона и других западных столиц не позволила принять в СБ ООН российский проект резолюции по гуманитарному прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта. Как отметили в ведомстве, против выступила западная «тройка» (США, Великобритания и Франция) с примкнувшей к ней Японией. Воздержались от голосования Албания, Бразилия, Гана, Мальта, Швейцария и Эквадор.

В проекте содержался призыв к немедленному освобождению заложников, осуждалось насилие в отношении гражданских лиц и все акты терроризма. Также в резолюции было указано на необходимость обеспечить беспрепятственную доставку в регион гуманитарной помощи.