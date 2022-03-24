В МИД РФ прокомментировали публикацию CharlieHebdo об украинских беженцах

Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Российский лидер Владимир Путин откровенно троллит Запад переводом оплаты российского газа в рубли, пишет Politico. По мнению журналистов политической газеты, у западных стран не осталось выбора: либо пойти на уступки Путину, либо продолжать сопротивления и ждать новых действий от Кремля.

Это ставка с высоким риском: либо Запад уступит требованиям Путина, либо рискнет продолжать сопротивление и будет ждать новых шагов от Москвы, — написали в издании. Обозреватель Тимоти Эш считает, что...