В МИД РФ прокомментировали публикацию CharlieHebdo об украинских беженцах
Захарова о сравнении украинских беженцев с животными: власти Франции должны следить за СМИ
Никита Чайка
Никита Чайка
19:30, 24 марта 2022
Мария ЗахароваФото: MFA Russia/via Globallookpress.com
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Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что странам, выступающим в поддержку ряда людей необходимо следить, какие высказывания в адрес этих людей поступают от СМИ, так она прокомментировала карикатуру французского сатирического журнала Charlie Hebdo, сравнившего украинских беженцев с животными.
А как, кстати говоря, главе МИД Франции выпуск его французского издания Charlie Hebdo? Видел, следит или нет? Если не следит, я бы могла ему рассказать о том, что этот юмористический журнал, сатирическое издание, просто назвал украинцев животными, — сказала Захарова на брифинге.
Она отметила, что власти Франции, выступающие с поддержкой украинских беженцев, должны следить за публикациями местных СМИ.
Французский сатирический журнал Charlie Hebdo ранее опубликовал карикатуру на тему возросшей стоимости бензина в Европе. На обложке издания изображен автомобиль, который движется за счёт трёх беженцев из Украины. Большинство пользователей осудили публикацию издания. Соответствующая запись была сделана на официальной странице журнала в Twitter.