В МИД признались, что Москва ищет правду в суде с Украиной

Москва рассчитывает, что Европейский суд по правам человека займётся поиском правды в случае удовлетворения иска России к Украине. Об этом РИА Новости заявил уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, замдиректора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев.

Все факты нами задокументированы. Они направлены в ЕСПЧ. Мы понимаем, что этот процесс не сиюминутный, а достаточно долгий, — подчеркнул дипломат.

Суть жалобы заключается в том, что Москва требует наложить на Киев обеспечительные меры, которые касаются доступа русскоязычного населения Украины к образованию и СМИ на русском языке. Также власти РФ требуют снять водную блокаду Крыма, однако в ЕСПЧ отказались рассматривать этот запрос, аргументировав тем, что реального риска для населения не существует.

Ранее ЕСПЧ потребовал от властей Польши и Латвии оказать поддержку мигрантам на границе с Белоруссией.

