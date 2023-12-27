В МИД РФ предупредили Японию о последствиях передачи американских ракет ВСУ Захарова: передача ВСУ ракет Patriot будет иметь для Токио серьезные последствия

Фото: U.S. Army/Nancy Lugo

Передача Японией американских зенитных ракетных комплексов Patriot Вооруженным силам Украины будет иметь серьезные последствия, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, позиция Токио по отношению к нынешним властям в Киеве и оказанию им военной помощи демонстрирует отход от мирных инициатив.

В случае попадания японских ракет в руки ВСУ такие действия будут рассматриваться как однозначно враждебные в отношении Российской Федерации и повлекут самые серьезные последствия для Японии, — предупредила дипломат.

Захарова добавила, что администрация японского премьер-министра Фумио Кисиды в очередной раз подтвердила свой курс на последовательный демонтаж пацифистских положений послевоенной конституции страны.

В середине декабря Министерство экономики Японии ввело новый пакет санкций против 57 компаний из России, который начал действовать с 22 декабря. В списке оказались такие компании, как Уральский завод гражданской авиации и Брянский автомобильный завод, ЦНИИ «Буревестник» и «Восточная верфь», «Информационные спутниковые системы» и НПО «Ижевские беспилотные системы». Всего список организаций, оказавшихся под санкциями Японии, включает 494 компании и организации из России.

При этом в японском МИД отмечали, что такие шаги стали реакцией на ситуацию, возникшую в результате конфликта Москвы и Киева. Однако «японская сторона не закрывалась от диалога», заявляли дипломаты.