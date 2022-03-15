В МИД России предупредили об опасности биолабораторий Украины для Европы

Биолаборатории на Украине представляют опасность не только для России, но для всей Европы, заявил РИА Новости директор Второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук. По его словам, действия России на Украине направлены в том числе и на купирование этой угрозы.

Что касается биолабораторий на украинской территории, они представляют опасность не только для России, но и всей Европы, — сказал он.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совбеза ООН, отметил, что сеть биолабораторий на Украине занималась усилением патогенных свойств смертельных болезней. По словам Небензи, в распоряжении России оказались документы, подтверждающие наличие на территории Украины порядка 30 лабораторий. Заместитель госсекретаря США Викторию Нуланд подтвердила, что на Украине действительно есть объекты биологических исследований.

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что организация не имеет мандата, чтобы вести расследование о наличии биологических программ на Украине, но в ООН внимательно следят за ситуацией. Постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов сообщил, что Вашингтон собирался открыть биолабораторию в Симферополе. По его словам, такие планы вынашивались во времена нахождения Крыма в составе Украины.