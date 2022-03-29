В МИД РФ понадеялись, что эмоциональность Байдена не приведёт к катастрофе

Россия надеется, что высокая эмоциональность президента США Джо Байдена не приведёт мир на грань катастрофы, заявила в ходе еженедельного брифинга официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Байден ранее неоднократно резко высказывался в адрес президента России Владимира Путина. В последний раз он назвал Путина «мясником».

Хотела бы выразить надежду, что подобные эмоции, на которые списали в Белом доме заявления Байдена, не приведут к тому, что под их действием президент США совершит чего-нибудь непоправимого и опасного для всего мира. Если говорят, что это эмоции, вы же понимаете, что это начинает превалировать над разумом, профессионализмом, логикой. Как бы не получилось так, что подобные эмоциональные состояния не привели бы мир на грань катастрофы, — сказала Захарова.

26 марта во время выступления в Варшаве Джо Байден заявил о том, что Украина «никогда не станет победой для России», а Владимир Путин «не может оставаться у власти». «Мясником» глава Белого дома назвал Путина в ходе посещения лагеря украинских беженцев в Польше.

Ранее Байден, выступая в среду в Белом доме с краткой речью об оказании Вашингтоном военной помощи Киеву, назвал президента России «военным преступником». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал данное заявление недопустимым со стороны главы Соединённых Штатов, от бомб которых погибли сотни тысяч людей.