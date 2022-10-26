В МИД РФ подтвердили опасения о сценарии с применением «грязной бомбы» В МИД РФ подтвердили опасения о сценарии «грязной бомбы» после выступления США в ООН

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

МИД России

Замглавы российской делегации в ООН Константин Воронцов заявил, что выступление представителя США на заседании ГА ООН подтвердило опасения о том, что Киев собирается применить «грязную бомбу» и обвинить в этом Россию. Американский дипломат Брюс Тернер назвал заявления Москвы очередным «случаем дезинформации, которая служит предлогом для применения Россией тактического оружия. Воронцов добавил, что Запад обвинит Москву в применении оружия массового поражения, пишут «Известия».

Делегация США лишь подтвердила наше предостережение относительно того, что будет разыгран сценарий, когда после провокации киевского режима именно Россия будет обвинена в применении оружия массового поражения со всеми вытекающими последствиями, — рассказал Воронцов.

Представитель РФ подчеркнул, что Россия открыто предупредила мировое сообщество о провокации, а также требует от властей Украины прекратить подводить мир к ядерной катастрофе.

Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер ранее заявил, что глава американского оборонного ведомства Ллойд Остин заявил главе Минобороны Украины Алексею Резникову, что Вашингтон отвергает предупреждения России относительно Киева. Министр обороны США в очередной раз подтвердил непоколебимую поддержку Вашингтона Киеву в вопросе противостояния спецоперации России. Райдер добавил, что США не согласны с оценкой Москвы о происходящем на Украине.