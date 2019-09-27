https://static.news.ru/photo/59c6ff22-645f-11e9-8806-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Представителя России никто не вызывал в МИД Киргизии из-за высказывания телеведущего Андрея Малахова. Об этом сообщили в российском МИДе.

Там отметили, что на ситуацию с Малаховым киргизские коллеги обратили внимание в ходе планового рабочего контакта. В дипведомстве подчеркнули, что к двусторонним отношениям этот инцидент никакого отношения не имеет, передаёт РИА Новости .

Точка зрения Андрея Малахова — это мнение журналиста, его личный взгляд на ситуацию. Рекомендуем посольству Киргизии в Москве воспользоваться законом страны пребывания о СМИ в части права на ответ, — заявили в ведомстве.

Ранее News.ru писал, что киргизский МИД вызвал для беседы о передаче «Прямой эфир с Андреем Малаховым» советника-посланника посольства Российской Федерации в Киргизской Республике. Киргизская сторона попросила своих российских коллег обратить внимание на некорректные высказывания ведущего во время обсуждения ДТП с участием гражданина республики Исламбека Акбарова. Малахов предположил, что он мог спровоцировать аварию за вознаграждение.