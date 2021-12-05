В МИД РФ отреагировали на инцидент с самолётом США над Чёрным морем
Захарова: США и их союзники по НАТО не могут безнаказанно рисковать жизнями людей
Наталья Поликарпова
Наталья Поликарпова
15:13, 05 декабря 2021
Фото: Leonid Faerberg/Transport Photo Images/Global Look Press
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Интенсивность полётов самолётов НАТО у границ России создаёт угрозу возникновения опасных ситуаций в отношении гражданских воздушных судов, заявила в своём Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Комментируя инцидент с лайнером над Чёрным морем, она отметила, что США и их союзники по НАТО не могут безнаказанно рисковать жизнями людей. По данному факту российскими авиационными властями будет инициировано направление протеста по дипломатическим каналам.
Действия ВВС США создали угрозу гражданской авиации. И если сейчас в воздушном пространстве над открытыми водами Чёрного моря была предотвращена катастрофа, это не означает, что США и НАТО могут и впредь безнаказанно рисковать жизнями людей, — написала Захарова.
По её словам, безопасность полётов над открытыми водами Чёрного моря обеспечили принятые меры российских диспетчеров.
Ранее два российских борта сменили курс из-за самолёта-разведчика НАТО, который пересекал установленный для гражданских судов маршрут. По данным Росавиации, самолёт-разведчик CL600 выполнял полёт с интенсивным снижением с высоты 11 000 до высоты 9200 метров, пересекая установленный для гражданских воздушных судов маршрут обслуживания. Его экипаж на неоднократные запросы органов обслуживания воздушного движения не отвечал. В это же время через вышеуказанный район летели два гражданских воздушных судна: один — из Тель-Авива в Москву, другой — из Сочи в Скопье.