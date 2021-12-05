В МИД РФ отреагировали на инцидент с самолётом США над Чёрным морем

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В Европарламенте призвали свернуть реализацию «Северного потока — 2» в случае российского вторжения на Украину. Как заявил глава ведущей фракции Манфред Вебер, угроза для Киева вполне реальна. По его мнению, если Россия применит оружие у границы Украины, то в таком случае газопроводу «Северный поток — 2» придет «конец», передаёт Bild am Sonntag.

Важно, чтобы НАТО дала чётко понять, что российские действия против Украины будут иметь высокую цену, — заявил он. Вебер подчеркнул, что недавнее развёртывание российских войск на границе с Украиной вызывает...