В МИД РФ отреагировали на инцидент с фрегатом Нидерландов в Чёрном море

Читайте нас в Google Новости

Опасное маневрирование нидерландского фрегата Evertsen в Чёрном море является сознательной провокацией. Об этом сообщила представитель МИД России Мария Захарова. Её слова приводит ТАСС.

Захарова отметила, что вопреки заявлениям нидерландской стороны полёты российских самолётов выполнялись в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Каких-либо объяснений, как, впрочем, и доказательств некой агрессии, нам предоставлено не было, — подчеркнула представитель МИД.

Ранее Министерство обороны России опубликовало видео инцидента в Чёрном море с военным кораблём из Нидерландов Evertsen. Фрегат отклонился от курса и двинулся в сторону Керченского пролива, сообщает ведомство.

На кадрах видно, как судно движется в сторону пролива. Его сопровождают истребители Су-30 и бомбардировщики Су-24. При этом военное ведомство Нидерландов заявило, что российские самолёты «несколько часов запугивали» экипаж военного фрегата и «имитировали атаки».