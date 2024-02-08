В МИД РФ описали широкие возможности рупий в экономике России Руденко назвал индийские рупии надежным инструментом хранения и инвестирования

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Индийские рупии

Индийские рупии являются надежным инструментом хранения и инвестирования, поэтому их накопление не создает никаких проблем российским компаниям и расширяет их финансовые возможности, заявил в интервью ТАСС замглавы МИД РФ Андрей Руденко. Он объяснил, что невысокая конвертируемость рупии изменится, поскольку это «дело наживное».

Эта валюта стабильна, является надежным инструментом хранения и приумножения капитала, все шире используется для международных расчетов, удобна для инвестирования в экономику Индии и ее региональных торговых партнеров. И, что немаловажно, в отличие от доллара и евро, ее курс достаточно устойчив и не является объектом спекулятивных манипуляций, — отметил замминистра.

Дипломат высказал надежду, что активные шаги индийских властей позволят национальной валюте укрепиться на международном рынке. Ее росту также поможет взаимная интеграция развивающихся экономик мира, в особенности, стран — участниц БРИКС и ШОС. Андрей Руденко отказался сообщать подробности, но признал, что Россия и Индия активно обсуждают расширение возможностей для инвестирования рупий, вырученных российскими компаниями. По его словам, открываются интересные перспективы.

Ранее сообщалось, что после прекращения закупок бананов в Эквадоре его место на российском рынке займет Индия. Вопрос доступа индийских фруктов, в частности бананов, прорабатывался сторонами на протяжении нескольких лет. Далее экспорт будет увеличиваться, также индийская сторона выразила заинтересованность в расширении ассортимента поставляемых фруктов. В частности, речь идет о манго, ананасах, папайе и гуаве.