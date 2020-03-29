Обвинения, высказываемые представителями властей США в адрес Китая в связи с распространением коронавирусной инфекции, вызывают недоумение у Министерства иностранных дел РФ.
Об этом источник в МИД
Представитель МИД подчеркнул, что в современном глобализованном виде перенос инфекции в другие страны может являться вопросом нескольких часов. Также он заявил, что у России нет информации об «американском следе» в возникновении коронавируса.
Сейчас главное — быстрее с ним справиться, причём сделать это можно только общими усилиями всего человечества, — заключил дипломат.
Как передавал NEWS.ru, одним из обвинений, выдвинутых американской стороной в адрес Китая, было то, что Пекин скрывал данные о распространении COVID-19. Как передавал NEWS.ru, такую точку зрению высказал посол Соединённых Штатов в Великобритании Вуди Джонсон.
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