https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Обвинения, высказываемые представителями властей США в адрес Китая в связи с распространением коронавирусной инфекции, вызывают недоумение у Министерства иностранных дел РФ.

Об этом источник в МИД рассказал RT. По словам дипломата, для детального изучения источника коронавируса и путей его распространения нужно провести большую научную работу. Учитывая, что вирус, вероятно, возник в природной среде и может иметь несколько очагов происхождения, винить какое-то одно государство в его распространении странно, отметил источник.

Представитель МИД подчеркнул, что в современном глобализованном виде перенос инфекции в другие страны может являться вопросом нескольких часов. Также он заявил, что у России нет информации об «американском следе» в возникновении коронавируса.

Сейчас главное — быстрее с ним справиться, причём сделать это можно только общими усилиями всего человечества, — заключил дипломат.

Как передавал NEWS.ru, одним из обвинений, выдвинутых американской стороной в адрес Китая, было то, что Пекин скрывал данные о распространении COVID-19. Как передавал NEWS.ru, такую точку зрению высказал посол Соединённых Штатов в Великобритании Вуди Джонсон.