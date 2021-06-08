В МИД РФ оценили формат переговоров Байдена и Зеленского

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Максим Землянский NEWS.ru https://static.report.az/photo/83925d7d-6354-31d2-baaf-39bc59708162_50.jpg

Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден 7 июня поговорили по телефону, однако по вопросу членства Киева в НАТО на сайтах Белого дома и администрации Зеленского вышли разные релизы. Как пишет издание Axios, команда украинского лидера исказила слова Байдена на этот счёт.

В частности, в релизе, опубликованном в Киеве, было сказано, что лидер США Байден отметил важность предоставления Киеву плана действий относительно членства в Североатлантическом альянсе. Однако Байден этого не говорил, уточнили...