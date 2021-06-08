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В МИД РФ оценили формат переговоров Байдена и Зеленского

08:59, 08 июня 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Не имеет значения, в каком формате пройдут переговоры американского президента Джо Байдена и его украинского коллеги Владимира Зеленского. Политика США на Украине понятна, заявил заместитель главы российского Министерства иностранных дел Сергей Рябков. Его цитирует РИА Новости.

Накануне состоялся телефонный разговор лидеров США и Украины. Сообщалось, что Джо Байден пригласил своего коллегу Владимира Зеленского нанести визит в Вашингтон этим летом.

Россия, подчеркнул Рябков, исходит из того, что напряжённость, создаваемая безответственной линией США на Украине, сохранится.

А кто и где встречается — вторично, — добавил замглавы МИД РФ.

Ранее хорошей новостью назвал переговоры президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского бывший украинский лидер Пётр Порошенко. Он также пожелал действующей власти удачи.

Зеленский надеялся встретиться с Джо Байденом до начала саммита Россия — США, но сотрудники американской администрации решили не приглашать его на встречу с главой Белого дома. Политолог Наталия Елисеева считает, что отказ Байдена свидетельствует о том, что отношения с Украиной для США не в приоритете, а глава Белого дома сосредоточен на предстоящем саммите с Путиным 16 июня в Женеве.

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