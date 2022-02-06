В МИД РФ назвали условия для признания правительства талибов

Специальный представитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов назвал условие признания правительства «Талибана» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Он отметил, что для это нужна этнополитическая инклюзивность власти и соблюдение прав человека, пишет РБК.

Кабулов отметил, что в правительстве организации есть и представители других этнических групп, однако все они являются членами «Талибана». Что касается женщин, то здесь речь идёт об их праве на работу и другие гражданские права, которые пока остаются недоступными, несмотря на все заявления.

Мы ожидаем вот этого. Когда в этом вопросе наступят не просто подвижки, а прогресс, тогда созреют условия для официального признания новых властей Афганистана, — сказал дипломат.

По его словам, некоторые подвижки в этом вопросе действительно есть, однако дальнейшие реалии жизни будут диктовать свои условия. Кабулов подчеркнул, что если талибы хотят надолго и всерьёз остаться у власти, то им придётся заниматься восстановлением страны в условиях отсутствия материальной помощи.

Ранее сообщалось, что захватившие власть в Афганистане боевики движения «Талибан» впервые назначили двух женщин на руководящие посты. Пока речь идёт только о системе здравоохранения.