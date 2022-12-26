В МИД РФ назвали условия для переговоров с Украиной Замглавы МИД России Галузин: Россия не собирается разговаривать с Украиной на ее условиях

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Заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин заявил ТАСС, что Россия не отвергает варианта политического урегулирования конфликта на Украине, но на выдвигаемых сейчас Киевом условиях разговаривать не собирается. Дипломат назвал неадекватными решения и поступки украинского руководства. По его словам, процесс начала переговоров зависит исключительно «от Киева и его западных кураторов».

Россия не отвергает варианта переговоров и политического урегулирования конфликта, но на выдвигаемых украинским руководством условиях мы разговаривать не собираемся. Все теперь зависит исключительно от готовности Киева и его западных кураторов к подлинному политико-дипломатическому разрешению кризиса, — сказал Галузин.

Он назвал абсурдными условия президента Украины, а также подписанный Зеленским указ о «невозможности» переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

Запад срывал возможность переговоров между Москвой и Киевом не менее трех раз, написало ранее французское издание Reseau International. Автор статьи отметил, что западные государства стараются всевозможными способами тормозить процесс урегулирования украинского конфликта. Издание при этом указывает на то, что в двух случаях срыва переговоров было виновато британское правительство. В материале подчеркивается, что Лондон создает серьезное препятствие для мирного урегулирования конфликта.