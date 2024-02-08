В МИД РФ рассказали, возможен ли диалог с Японией при ее враждебном курсе Руденко назвал санкции и русофобию причинами срыва мирного договора с Японией

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В сложившейся ситуации возвращение к диалогу между Россией и Японией по мирному договору категорически невозможно. Отношения двух стран находятся на беспрецедентно низком уровне для послевоенного периода, заявил ТАСС замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

Он обвинил Токио и его «недальновидную политику», добавив, что без предметных шагов и отказа от враждебного курса серьезного политического обсуждения не будет.

У дальневосточных рубежей нашей страны наращивается совместная с США и другими государствами — членами НАТО военная активность. В нарушение японских конституционных и законодательных ограничений оказывается политическая, экономическая и материально-техническая помощь киевскому режиму, — подчеркнул замминистра.

Руденко напомнил, что речь идет не о мирном договоре, который заключают после окончания боевых действий. Страны должны были подписать документ о мире, дружбе и добрососедстве, но после начала СВО Япония взяла откровенно недружественный курс и пошла на грубое попрание норм дипломатической этики. В стране принято более 20 пакетов нелегитимных санкций и разжигается русофобия, отметил дипломат.

О намерении подписать мирный договор с Россией в конце января заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида. При этом, выступая с программной речью в нижней палате парламента, он признал, что в японско-российских отношениях сложилась тяжелая ситуация.