В МИД РФ назвали «химерой» вступление Украины в НАТО

https://static.news.ru/photo/6f0a7e3a-bfa3-11eb-8a1f-96000091f725_660.jpg Мария Захарова Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вступление Украины в НАТО — это химера и ложь, которую местные политики скармливают своему населению для завоевания голосов и поднятия рейтингов. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, слова которой приводит РИА Новости.

По словам дипломата, украинские трудности не пропадут сами по себе после вступления в НАТО, поэтому властям необходимо сконцентрироваться на решении внутриполитических проблем.

Вступление в НАТО — это химера, это ложь, которую, к сожалению, многие украинские политики скармливают своему населению, для того чтобы завоевывать голоса, рейтинги и подкармливать это националистическое чудовище, — добавила Захарова.

Ранее официальный представитель МИД РФ заявила, что решение украинского президента Владимира Зеленского об увеличении численности вооружённых сил страны свидетельствует о вскармливании в центре Европы милитаристского режима. По её мнению, в этом виноват Североатлантический альянс.

Захарова подчеркнула, что в стране заметно удушение гражданских прав и свобод, что происходит под отблески неонацистских факелов, калечащих молодых украинцев.