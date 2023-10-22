В МИД России начали проверку сообщений о гибели русскоязычной семьи в Газе

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Российские дипломаты проверяют сообщения о гибели русскоязычной семьи в результате израильских ударов в секторе Газа, сообщили ТАСС в МИД РФ. По предварительной информации, речь может идти о гражданах одной из стран СНГ.

Российские дипломаты в настоящее время проверяют появившиеся в СМИ сообщения о гибели в результате израильских бомбардировок в населенном пункте Дер Эль-Балях (центральный район Газы) русскоязычной семьи. Сообщается, что погибла женщина с детьми, — заявили в ведомстве.

19 октября в посольстве РФ в Тель-Авиве сообщили, что число россиян, погибших при израильских обстрелах в Газе, достигло 19 человек. Также еще семь граждан РФ числились в списках пропавших без вести, которые составлены по заявлениям от родственников. Как рассказала пресс-секретарь дипмиссии Марина Рязанова, еще как минимум двое соотечественников числятся в списках заложников, удерживаемых в Газе членами палестинского движения ХАМАС.

17 октября в Армии обороны Израиля сообщили об обнаружении тела россиянки, которая считалась пропавшей без вести после атаки бойцов ХАМАС на фестиваль Supernova, проходивший на юге Израиля близ границы с сектором Газа. Telegram-канал Mash писал, что речь может идти об уроженке Иркутской области, переехавшей в Израиль после окончания школы и отслужившей там в армии.

В представительстве РФ при Палестинской национальной администрации сообщили, что дипломаты продолжают составлять списки людей для эвакуации из Газы. По состоянию на 21 октября в них значились порядка 700 человек, среди которых более 400 российских граждан.