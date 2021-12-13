В МИД РФ исключили возможность «российского вторжения» на Украину

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью РИА Новости заявил, что «российского вторжения» на Украину нет и быть не может. По его словам, Вашингтон не имеет ни морального, ни политического права ставить вопрос о действиях России на своей территории. Так он прокомментировал распространяемую в СМИ информацию о якобы готовящемся вторжении российских военных на Украину.

Американцы совершенно необъяснимым образом зациклены на идее о том, что существует угроза «российского вторжения» на Украину. Этого нет и быть не может. А то, что мы осуществляем на своей территории, их просто не касается, — сказал Рябков.

Он также отметил, что после переговоров президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского не прозвучало ничего, что «отличало бы эти заявления от многочисленных аналогичных сигналов из Вашингтона в последние недели».

Ранее представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Крым 24» заявила, что западные страны продолжают развивать украинскую армию и её военно-промышленный комплекс, поставляя стране оружие и боевиков.

Захарова назвала провокацией действия корабля ВМС Украины «Донбасс», шедшего в Азовском море в направлении Керченского пролива. На запросы российских военных корабль не отвечал. ФСБ РФ расценила действия украинских военных как провокацию.

Ранее Захарова заявила, что G7, призвав Россию и Украину вернуться за стол переговоров, продемонстрировала всему миру бессилие, когда пришло время отвечать за собственные ошибки. По её мнению, страны «Большой семёрки» несут ответственность за действия, которые привели к «фатальному расколу в [украинском] обществе».