В МИД рассказали о плане Б по Афганистану

У России есть план Б по Афганистану, но пока МИД РФ работает по плану ». Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

У нас план Б всегда есть и в голове, и в сердце, но мы никогда не спешим бросаться из стороны в сторону, — сказал он.

Боевики запрещённой в РФ террористической организации «Талибан» контролируют весь Кабул, за исключением международного аэропорта. Подступы к нему пока ещё охраняют остатки афганской армии. Безопасность самого воздушного узла обеспечивают военные США и их союзники. При этом талибы разъезжают на внедорожниках и мотоциклах в доступной видимости от аэропорта.

Ранее Кабулов рассказал, что захват Кабула боевиками движения «Талибан» (запрещено в РФ) стал в некотором роде неожиданностью. Он подчеркнул, что в МИД исходили из того понимания, что афганская армия всё-таки будет еще какое-то время оказывать сопротивление талибам. Кабулов отметил, что Россия не будет спешить с признанием или непризнанием новых властей Афганистана.