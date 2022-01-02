В МИД РФ рассказали о нормализации отношений Азербайджана и Армении

Замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил в интервью ТАСС, что разблокирование всех экономических и транспортных связей на Южном Кавказе является одним из важнейших направлений в работе по нормализации отношений Азербайджана и Армении. По его словам, таким образом страны смогут извлекать конкретную выгоду от взаимоотношений.

В настоящее время «дошлифовывается» единый «пакет». Такой подход обеспечит устойчивость принимаемым решениям, — сказал он.

Руденко уточнил, что на текущий день в рамках трёхсторонней группы уже проделана работа по восстановлению железнодорожного и автомобильного сообщения между двумя государствами. На это также повлияли переговоры лидеров России, Азербайджана и Армении, проведённые в ноябре в Сочи. Предполагается, что в скором времени будут запущены новые проекты по нормализации отношений между республиками.

Ориентируемся на скорейшее завершение проработки параметров совместных инфраструктурных инициатив и выход на запуск конкретных проектов, — заключил дипломат.

Ранее Азербайджан передал Армении при посредничестве Венгрии пятерых армянских военнослужащих, которые были задержаны во время боестолкновений на границе двух стран 16 ноября.