В МИД РФ рассказали о нормализации отношений Азербайджана и Армении
Замглавы МИД Руденко сообщил о прогрессе в разблокировании связей между Азербайджаном и Арменией
Алёна Вавулина
Алёна Вавулина
13:28, 03 января 2022
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
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Замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил в интервью ТАСС, что разблокирование всех экономических и транспортных связей на Южном Кавказе является одним из важнейших направлений в работе по нормализации отношений Азербайджана и Армении. По его словам, таким образом страны смогут извлекать конкретную выгоду от взаимоотношений.
В настоящее время «дошлифовывается» единый «пакет». Такой подход обеспечит устойчивость принимаемым решениям, — сказал он.
Руденко уточнил, что на текущий день в рамках трёхсторонней группы уже проделана работа по восстановлению железнодорожного и автомобильного сообщения между двумя государствами. На это также повлияли переговоры лидеров России, Азербайджана и Армении, проведённые в ноябре в Сочи. Предполагается, что в скором времени будут запущены новые проекты по нормализации отношений между республиками.
Ориентируемся на скорейшее завершение проработки параметров совместных инфраструктурных инициатив и выход на запуск конкретных проектов, — заключил дипломат.
Ранее Азербайджан передал Армении при посредничестве Венгрии пятерых армянских военнослужащих, которые были задержаны во время боестолкновений на границе двух стран 16 ноября.