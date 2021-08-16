В МИД России оценили договороспособность талибов

Боевики движения «Талибан» (запрещено в РФ) гораздо более договороспособны, чем правительство в Кабуле. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов в эфире телеканала «Россия 24».

Талибы мне давно показались гораздо более договороспособными, чем марионеточное кабульское правительство, — сказал он.

Боевики контролируют весь Кабул, за исключением международного аэропорта. Подступы к нему пока ещё охраняют остатки афганской армии. Безопасность самого воздушного узла обеспечивают военные США и их союзники. На фоне захвата Кабула талибами президент Азербайджана Ашраф Гани подал в отставку и покинул страну с машинами, которые были набиты деньгами.

Ранее Кабулов рассказал, что захват Кабула талибами стал в некотором роде неожиданностью. Он подчеркнул, что в МИД исходили из того понимания, что афганская армия всё-таки будет еще какое-то время оказывать сопротивление боевикам. По его словам, Россия не будет спешить с признанием или непризнанием новых властей Афганистана.