В МИД рассказали, кто представляет истинную угрозу Западу Захарова: угрозу для НАТО представляют все, кто не «зигует» Западу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мария Захарова

Угрозу для всех представителей НАТО представляют все, кто не «зигует» Западу, поддерживая его неоколониальные «ценности», заявила представитель МИД РФ Мария Захарова на еженедельном брифинге, отвечая на вопрос NEWS.ru. Так она отреагировала на заявление эстонского премьер-министра Кайи Каллас, которая заявила, что Россия через 3-5 лет станет угрозой для восточного фланга НАТО. Представитель МИД обратила внимание, что страны НАТО рассматривают Москву как угрозу, но на самом деле с российской стороны никаких угроз нет.

Угрозу им представляют все те, кто называет правду правдой, а ложь ложью. Угрозу им представляют все те, кто отстаивает базовые принципы человечности нашей цивилизации. Вот те, кто на уровне государства, в индивидуальном качестве или на уровне социокультурной общности выступает за сохранение ценностей нашей цивилизации, ее достижений, ее опыта, — представляют для них угрозу, — пояснила Захарова.

По ее словам, за последние десятилетия Запад «придумал фантазийный мир несуществующих „ценностей“ и назвали их неолиберальными». В основе этой концепции лежит подмена понятий, добавила дипломат.

Свободу они почему-то приравняли к диктату, включая цифровой, информационный и т.д. Культуру они считают возможным „отменять“ и возводить на пьедестал только те произведения искусства, которые обслуживают их интересы. Поэтому они воспринимают все, что не вписывается в этот их неолиберальный мирок, в качестве угрозы, — сказала Захарова.

Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила изданию The Times, что Европа располагает сроком от трех до пяти лет, чтобы подготовиться к тому, что Россия будет представлять серьезную угрозу для восточного фланга стран НАТО. До этого сообщалось, что Эстония одобряет нанесение Украиной ударов по территории России, о чем заявил президент республики Алар Карис во время пресс-конференции со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. Эстонский лидер уточнил, что речь идет об ударах, которые могут быть нанесены с помощью оружия, полученного Киевом от Запада.