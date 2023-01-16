В МИД рассказали, что Саудовская Аравия может стать безвизовой для россиян

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Российская сторона в настоящее время прорабатывает договоренности о безвизовом режиме для россиян с Бахрейном, Оманом, Саудовской Аравией и рядом других стран. Об этом в интервью ТАСС рассказал статс-секретарь — заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов. Он также напомнил, что в Россию сегодня могут въезжать по общегражданским паспортам представители более чем 60 иностранных государств.

В настоящее время ведется работа по подготовке проектов безвизовых соглашений с Мексикой и Малайзией, а также с некоторыми островными государствами Карибского бассейна (Содружество Багамских Островов, Барбадос, Республика Гаити, Тринидад и Тобаго, Сент-Люсия). Соответствующие договоренности прорабатываются также с Бахрейном, Кувейтом, Оманом, Саудовской Аравией и Замбией, — рассказал Иванов.

Он также добавил, что с Гонконгом обсуждается вопрос об увеличении срока безвизового пребывания там граждан РФ с 14 до 30 дней.

Ранее сообщалось, что Иран готов на взаимной с Россией основе упростить выдачу индивидуальных виз туристам. Об этом заявил посол страны в РФ Казем Джалали. Он отметил, что в 2022 году количество поездок россиян в Иран выросло в четыре раза в сравнении с 2021 годом.

В сентябре 2022 года глава управления маркетинга и развития туризма Министерства культуры и туризма Ирана Лейла Аждари сообщила, что Тегеран и Москва отменят групповые визы для туристов в январе 2023 года.