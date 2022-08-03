В МИД РФ рассказали, что будет в случае обретения Украиной ядерного оружия МИД РФ: наличие ядерного оружия нарушит обязательства Украины по ДНЯО

Обретение Киевм ядерного оружия нарушит обязательства Украины по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и грубейшим образом подорвёт соответствующий режим. Об этом заявил во время выступления на Обзорной конференции ДНЯО российский представитель Александр Трофимов. По его словам, которые приводит РИА Новости, подобные перспективы вызывают озабоченность.

Не могут не вызывать озабоченность высказывания представителей Киева, не только ставящие под вопрос жизнеспособность Будапештского меморандума, но и способные трактоваться как заявка на пересмотр безъядерного статуса Украины. <...> Подобный дестабилизирующий шаг противоречил бы обязательствам Киева по ДНЯО, грубейшим образом подрывал целостность режима нераспространения ядерного оружия и создавал неприемлемые риски для международной безопасности, — сказал Трофимов.

Он также подчеркнул, что Украина не соблюдает обязательства по Будапештским договорённостям, это происходит на протяжении многих лет

Ранее помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид заявила, что руководство США не допускает возможности отправки на Украину ядерного оружия. По её словам, о подобном не может идти речи.

В свою очередь военный дипломат Пётр Гаращук отмечал, что Украина обладает редкими возможностями — интеллектуальными, организационными и финансовыми — для создания собственного ядерного оружия. По его словам, Киев способен делать не только атомные бомбы, но и полноценные ядерные боеголовки для ракет.