В МИД оценили возможность обмена журналиста WSJ Рябков: вопрос об обмене с США журналиста WSJ Гершковича пока не стоит

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Вопрос об обмене подозреваемого в шпионаже корреспондента The Wall Street Journal Эвана Гершковича пока не стоит, сообщил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Дипломат напомнил, что прежде обмены с США проходили по тем, кто уже отбывал наказание. Рябков предложил посмотреть за тем, как будет дальше развиваться этот сюжет, передает РИА Новости.

Я вообще не стал бы вопрос в этой плоскости сейчас ставить, потому что, сами понимаете, что некие обмены, которые имели место в прошлом, они происходили по людям, которые уже отбывали наказание, в том числе у нас граждане США по достаточно серьезным статьям, — заявил замглавы МИД РФ.

В Кремле заявили, что Гершковича, насколько им известно, задержали с поличным. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что репортеры WSJ, которые ведут «нормальную журналистскую деятельность», могут и дальше работать в России, если у них есть аккредитация.

В WSJ отвергли обвинения в отношении Гершковича и потребовали немедленно освободить журналиста. В ФСБ сообщали, что в отношении журналиста возбуждено дело по статье «Шпионаж».

Американский журналист был задержан в Екатеринбурге 30 марта. По данным ФСБ, репортер WSJ собирал сведения об одном из предприятий российского ВПК, составляющие государственную тайну.