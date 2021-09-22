В МИД раскрыли подробности встречи с временным правительством талибов

Спецпредставители России, Китая и Пакистана 21 и 22 сентября провели переговоры с временным правительством боевиков движения «Талибан» (запрещено в РФ). Встреча прошла в Кабуле. Москву на переговорах представил спецпредставитель президента России в Афганистане Замир Кабулов. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

Стороны обсудили широкий круг вопросов. Особое внимание было уделено инклюзивности правительства, правам человека, развитию экономических и гуманитарных связей в целях стимулирования дружественных отношений Афганистана с иностранными государствами. Талибы выразили готовность к продвижению отношений с Россией, Китаем и Пакистаном.

Достигнута договорённость о поддержании конструктивных контактов в интересах мира и процветания Афганистана, стабильности и развития региона, — говорится в сообщении.

16 августа «Талибан» окончательно захватил весь Афганистан, за исключением провинции Панджшер, в которой расположились основные силы афганского сопротивления. Переговоры террористов с оппозицией, удерживающей провинцию, провалились. После этого радикалы начали наступление на мятежную провинцию.

После захвата Панджшера талибы объявили о завершении войны в Афганистане. Боевики позднее сообщили о формировании состава временного правительства, в котором должность премьер-министра занял глава движения Мохаммад Хасан Ахунд.