В МИД прокомментировали пуски ракет КНДР

Россия внимательно следит за информацией о последних пусках ракет КНДР. Эта ситуация влияет на перспективы диалога по денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, слова которого приводит ТАСС.

Он подчеркнул, что Москва не поддержит попытки использовать испытательные пуски КНДР для нагнетания обстановки. Происходящее не должно помешать политическому процессу по решению проблемы денуклеаризации Корейского полуострова.

Главное сейчас — не допускать шагов, которые мешали бы этому политическому процессу, — отметил Рябков.

Ранее КНДР провела испытания недавно разработанной гиперзвуковой ракеты «Хвасон-8». Испытания прошли на одном из полигонов на севере страны. Мероприятие проводилось силами сотрудников Академии военных наук КНДР. Других подробностей пока нет.