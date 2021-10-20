В МИД прокомментировали переговоры Украины и Британии о поставках оружия

Поставки Западом оружия на Украину могут поощрить Киев к дальнейшим провокациям в Донбассе, но не будут способствовать урегулированию конфликта. Об этом РИА Новости заявил замглавы МИД России Андрей Руденко. Ранее в СМИ появилась информация о том, что Великобритания ведёт переговоры с Украиной по вопросам продажи вооружения. В частности, речь впервые зашла о продаже в эту страну ракет.

Мы не считаем, что военные поставки на Украину будут способствовать урегулированию конфликта в Донбассе. Мы считаем, что это будет своего рода поощрять украинские власти на возможные провокации в отношении самопровозглашённых республик, — сказал Руденко.

Он вновь напомнил, что урегулирование ситуации в Донбассе должно вестись не с помощью военной поддержки Украины, а «через оказание на неё вразумляющего давления». По его словам, украинская сторона должна вернуться к «выполнению Минских соглашений».

Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Украина не уведомила Москву о задержании на линии соприкосновения российского гражданина Андрея Косяка, который живёт в непризнанной Луганской народной республике (ЛНР). Она назвала действия Киева вероломными и провокационными.