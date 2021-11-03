В МИД прокомментировали дипломатический кризис на Ближнем Востоке

Россия выражает свою надежду на то, что стороны сумеют уладить возникшую коллизию без ущерба для межгосударственных отношений и арабской солидарности. При этом с просьбой о посредничестве в урегулировании данной ситуации к России никто не обращался. Так официальный представитель МИД России Мария Захарова на еженедельном брифинге прокомментировала дипломатический кризис между Ливаном и странами Персидского залива, отвечая на вопрос корреспондента NEWS.ru.

По словам дипломата, Россия твёрдо привержена суверенитету дружественного Ливана и поддерживает деятельность недавно сформированного в этой стране правительства, деятельность которого направлена на преодоление кризисных явлений в экономике, социальной сфере и решение других вопросов в национальной повестке дня.

Что касается дипломатического обострения, мы рассчитываем на его скорейшее преодоление. Своё мнение по этому вопросу Кордахи излагал в качестве частного лица ещё до назначения на министерский пост. Мы также заинтересованы в сохранении стабильной ситуации в этой стране и всегда призывали ливанских политиков к взаимному уважению, согласию и учёту интересов всех групп населения, — заявила Захарова.

Противоречия между странами обострились после слов министра информации Ливана Джорджа Кодахи в интервью телеканала Al-Jazeera, в котором он заявил, что действия арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией в Йемене является агрессией, а хуситы вынуждены от неё обороняться.

В ответ на подобные заявления в Эр-Рияде назвали реплики Кордахи «клеветническими и искажающими позицию королевства в поддержку законного йеменского правительства». Власти Саудовской Аравии и Бахрейна послов Ливана в своих странах персонами нон грата и отвели им 48 часов на то, чтобы выехать на родину. Затем главу своего диппредставительства также отозвал Кувейт.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что мир на Ближнем Востоке зависит от отношении Анкары и Москвы. По его словам, укрепление взаимоотношений двух стран принесёт большую пользу.