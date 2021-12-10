МИД России рассказал об опасностях вступления Украины в НАТО

Втягивание Украины в НАТО чревато появлением там ударных ракетных комплексов с минимальным подлётным временем к Центральной России, что создаёт неприемлемые угрозы безопасности для страны. Об этом говорится в заявлении МИД России.

Взят курс на втягивание Украины в НАТО, что чревато появлением там ударных ракетных комплексов с минимальным подлётным временем к Центральной России и других дестабилизирующих вооружений. Такое безответственное поведение создаёт неприемлемые угрозы нашей безопасности, провоцирует серьёзные военные риски для всех вовлечённых сторон, вплоть до масштабного конфликта в Европе, — говорится в заявлении.

В ведомстве напомнили, что у стран НАТО есть и обязательства в отношении неделимости безопасности в Евроатлантике на всём пространстве ОБСЕ. При этом в Хартии европейской безопасности, принятой в 1999 году, подчёркнуто, что государства-участники «не будут укреплять свою безопасность за счёт безопасности других государств».

Таким образом Москва отреагировала на заявления США о том, что Россия не может вмешиваться в вопрос о гипотетическом членстве Украины в НАТО. В МИД также подчеркнули, что давно предлагают юридически оформить по-новому принцип равной и неделимой безопасности в регионе, «поскольку упомянутые выше политические обязательства Запад явно выполнять не настроен».

Однако нам неизменно отвечали отказом, — резюмировали в МИД.

Ранее официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что США не считают, что нарушили данное России обещание не расширять НАТО на восток. По его словам, Вашингтон проводит «политику открытых дверей», а у самого Альянса «должна быть такая опция».