В МИД Польши оценили возможность применения ядерного оружия Россией МИД Польши: Россия не собирается применять ядерную бомбу на Украине

Фото: MOD Russia/via Global Look Press

Глава Министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский утверждает, что нет никаких признаков того, что Россия собирается использовать ядерное оружие на Украине, передает ТАСС. По его словам, не было никаких физических доказательств того, что боеголовки были перемещены со складов.

Он отметил, что президент РФ Владимир Путин не имеет возможности принимать решения о применении ядерного оружия в одиночку и должен следовать цепочке командования министерства обороны и генерального штаба.

Сикорский также заявил, что российские войска не готовы действовать в зоне, загрязненной ядерным оружием, и пришлось бы их отводить с линии фронта. Он подчеркнул, что использование ядерного оружия на Украине стало бы политической катастрофой для Путина.

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что президент Польши Анджей Дуда не имел полномочий обсуждать вероятное размещение на территории страны ядерного оружия. Причем, по его словам, политик об этом знал — его предупреждали.

Дуда предложил главе правительства страны обсудить размещение на их территории ядерного оружия. Он отметил, что такая идея появилась во время его визита в США. Позже польский президент объяснил, что окончательное решение пока не принято, но дискуссии по этому вопросу ведутся во время его встреч с представителями НАТО.