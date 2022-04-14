В МИД Польши назвали основную тему визита Дуды в Киев

Президенты Польши, Латвии, Литвы и Эстонии совершили визит в Киев, чтобы в том числе обсудить поставки вооружений Украине, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский в эфире RMF. По его словам, на востоке Украины в ближайшее время состоится крупное танковое сражение, именно поэтому Украине следует предоставить оружие.

Сегодня все разговоры с Украиной ведутся о том, в чём она нуждается для того, чтобы эту битву выиграть. Это было главной темой переговоров президентов в Киеве, — сказал он.

Дипломат отметил, что Украине нужно не только вооружение, но и «союзническая поддержка в области сотрудничества разведок». Яблоньский также прокомментировал возможность вступления Украины в НАТО, подчеркнув, что в документах Североатлантического альянса есть чёткие правила о принятии новых членов. По его мнению, в НАТО есть место Украине.

Никто или ничто не может запретить какой-либо стране вступать в Альянс, если будет воля союзников и того государства, которое хочет вступить, — указал он.

13 апреля президент Литвы Гитанас Науседа, лидер Польши Анджей Дуда, глава Эстонии Алар Карис и президент Латвии Эгилс Левитс отправились на поезде на Украину, чтобы встретиться с главой украинского государства Владимиром Зеленским.