В МИД перечислили страны, где Россия откроет посольства и консульства Замглавы МИД Иванов: Россия откроет посольства в двух африканских странах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В ближайшее время в зарубежных странах появятся два новых российских посольства и пять генеральных консульств, рассказал в беседе с KP.RU статс-секретарь — заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов. По его словам, решения об открытии посольств в Буркина-Фасо и Экваториальной Гвинее уже приняты и согласованы с властями этих государств.

Кроме того, как рассказал статс-секретарь, в рамках существенного расширения дипломатического присутствия России за рубежом в ближайшее время откроются генеральные консульства в Капане (Армения), Актау (Казахстан), Самарканде (Узбекистан), Денпасаре (Индонезия) и Мале (Мальдивская Республика).

По словам дипломата, в ближайшие годы запланировано открытие дипломатических и консульских миссий еще в нескольких государствах, которые находятся в ключевых географических регионах. В связи с этим Иванов рассказал о необходимости подготовки новых кадров, надежными поставщиками которых он назвал МГИМО, Дипломатическую академию и другие ведущие гуманитарные вузы России.

Ранее заведующая консульским отделом посольства России в США Надежда Шумова рассказала о сокращении численности персонала отдела на 40% из-за требований американской стороны. По ее словам, это связано с введенными властями США ограничениями по сроку пребывания дипломатов из России.