В МИД отреагировали на решение суда Амстердама по скифскому золоту
Кирилл Николаев
Кирилл Николаев
15:53, 27 октября 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Решение Апелляционного суда Амстердама по скифскому золоту создаёт крайне опасный прецедент, который подрывает доверие между музеями разных государств. Также под вопросом остаются дальнейшие перспективы музейного сотрудничества. Об этом говорится в заявлении МИД России.
В российском внешнеполитическом ведомстве до последнего надеялись, что хотя бы сфера культуры будет вне политики. Однако с участием Украины в споре в качестве третьей стороны музейные обмены тоже стали ареной политического противостояния.
Руководствуясь исключительно политическими мотивами, голландские судьи полностью проигнорировали тот неоспоримый факт, что «скифское золото» является культурно-историческим наследием народов Крымского полуострова, на котором были обнаружены данные артефакты и который никогда не покидали, — говорится в сообщении.
Ранее Апелляционный суд Амстeрдама постановил, что коллекция скифского золота должна быть передана Украинe. Суд пришёл к выводу, что музейные экспонаты являются частью культyрного наследия Украины и «входят в государственную часть музeйного фонда Украины». Российская сторона заявила о намерении подать кассaционную жалобу.
Золотая коллекция почти из двух тысяч артефaктов была вывезена из четырёх крымских музеев на выставку в музей Аллaрда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, до воссоeдинения Крыма с Россией.