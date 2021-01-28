В МИД отреагировали на призыв Симоньян присоединить Донбасс

https://static.news.ru/photo/217c303c-61d4-11eb-a712-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что высказывание главреда RT Маргариты Симоньян о Донбассе является её частным мнением, прежде уже не раз озвученным.

Симоньян на форуме «Русский Донбасс» в Донецке выступила с призывом к «России — матушке» включить территории самопровозглашённых республик ДНР и ЛНР в состав РФ. По её мнению, тем самым Москва реализовала бы мечту граждан региона.

Это её точка зрения, это её позиция, — отметила Захарова в беседе с «Дождём».

Ранее NEWS.ru сообщал, что в общей сложности более 400 тысяч жителей Донбасса в упрощённом порядке получили российское гражданство. Об этом рассказал депутат Госдумы, координатор интеграционного комитета «Россия — Донбасс» Андрей Козенко. Он отметил, что на территории России признаются документы, выданные в самопровозглашённых ДНР и ЛНР.