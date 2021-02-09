В МИД отреагировали на попытку Украины закрыть крымский Twitter-аккаунт

https://static.news.ru/photo/26dc3efe-6b53-11eb-a73f-96000091f725_660.jpg Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Попытка Украины добиться от Twitter деактивации аккаунта крымского представительства МИД России выглядит странной. Об этом заявил исполняющий обязанности представителя МИД России в Симферополе Артём Березовский.

Заблокировать Twitter-аккаунт призвало ранее посольство Украины в Вашингтоне совместно с МИД и генконсульством страны в Сан-Франциско. В Киеве считают, что публичные страницы властей России в Крыму «не могут обозначаться как официальные и легитимные».

Происходящее можно охарактеризовать единственной фразой: «Правда глаза режет». Наш аккаунт в Twitter верифицирован давно, поэтому полемика, которую сейчас развернули представители Украины, выглядит достаточно странно, — отметил Березовский в беседе с РИА Новости.

Он добавил, что в Киеве, скорее всего, заметили успехи Крыма, которыми дипломаты делятся с зарубежным зрителем, размещая «исключительно проверенную и достоверную информацию». За всё время действия аккаунта претензий со стороны Twitter не было, подчеркнул дипломат.

Ранее NEWS.ru сообщал, что о верификации аккаунта представительства МИД РФ в Симферополе стало известно 8 февраля. Представители украинских властей выразили протест против этого. В частности, раскритиковала руководство соцсети первый замминистра иностранных дел Украины, крымско-татарский политический деятель Эмине Джеппар.