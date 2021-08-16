«Правил плохо и закончил позорно»: в МИД отреагировали на побег Гани

Президент Афганистана Ашраф Гани бежал из страны «самым позорным образом» и заслуживает привлечения к суду афганским народом. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов в интервью телеканалу «Звезда».

По его словам, Гани не покинул Афганистан, а бежал из страны. Кабулов напомнил, что позавчера во время обращения к афганскому народу глава государства утверждал, что «готов жизнь положить до последнего».

Вот и на деле. Избрался сомнительно, правил плохо и закончил позорно, — сказал Кабулов.

Боевики движения «Талибан» (запрещено в РФ) контролируют весь Кабул, за исключением международного аэропорта. Подступы к нему пока ещё охраняют остатки афганской армии. Безопасность самого воздушного узла обеспечивают военные США и их союзники.

На фоне захвата Кабула талибами Гани подал в отставку и покинул страну. Сначала он отправился в Таджикистан, позднее появилась информация, что Гани вылетел в Оман. Отмечается, что Гани убегал из страны с машинами, которые были набиты деньгами.