В МИД отказались обсуждать «Северный поток – 2» с США

Разговор между Москвой и Вашингтоном по теме газопровода «Северный поток-2» является нелогичным. В МИД намерены обсуждать этот вопрос с партнёрами России, заявил РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский.

Где находятся США, где находится трубопровод «Северный поток — 2»? В совершенно разных частях света. Поэтому разговаривать нам с США об этом проекте как-то нелогично, — заявил дипломат.

По его словам, Москва ведёт переговоры на тему «Северного потока −2» с основными потребителями природного газа в Европе, который будет поступать по этой трубе.

Германия и США ранее опубликовали совместное заявление о мерах по поддержке Украины и европейской энергетической безопасности. В документе рекомендовано продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года. В Германии намерены способствовать продлению соглашения о транзите газа между Украиной и Россией до 10 лет.

Глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявил, что компания хочет продлить контракт на транзит газа из России. Договор позиционируется в качестве предохранителя от возможной войны с Москвой.