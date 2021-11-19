В МИД оценили заявления НАТО о размещении ядерного оружия восточнее ФРГ

Заявления генесекретаря НАТО Йенса Столтенберга о возможности разместить ядерное оружие в восточнее Германии означают, что для альянса Основополагающего акта Россия-НАТО больше не существует, приводит РИА Новости слова замглавы МИД РФ Александра Грушко. Он заявил, что если ФРГ откажется от размещения ядерного оружия на своей территории, оно может оказаться в других странах Европы, в том числе в странах Восточной Европы

Если он так действительно сказал, значит для НАТО, коллективным голосом которой говорит генеральный секретарь, Основополагающий акт Россия-НАТО больше не существует. В этом документе закреплены фундаментальные для европейской безопасности обязательства альянса, в том числе в ядерной сфере. Зафиксировано, что альянс не будет развертывать ядерное оружие на территории новых членов. Кроме того, не будет и дополнительного размещения существенных боевых сил. А что может быть существеннее ядерного оружия, — сказал Грушко.

Основополагающий акт Россия-НАТО был заключен 27 мая 1997 года. Согласно документу, альянс обязался не размещать «существенные боевые силы» на восточных рубежах на постоянной основе. Россия выразила готовность «проявлять соответствующую сдержанность в развертывании своих обычных ВС в Европе».

Ранее сообщалось, что исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель перед переговорами с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом выступила за сохранение диалога Североатлантического альянса с Россией. По её словам, это необходимо сделать, несмотря на «похолодание» в отношениях. Меркель заявила, что всегда выступала за хорошие отношения НАТО и РФ.

Меркель добавила, что обсудит со Столтенбергом ситуацию на границе России с Украиной, а также миграционный кризис на границах Белоруссии с Европейским союзом.