В МИД оценили возможность войны России с Украиной

Заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев оценил возможность войны между Россией и Украиной. Он отметил, что Москва отвергает даже идею о войне между народами двух стран и в очередной раз подчеркнул, что РФ не планирует осуществлять вторжение на территорию Украины.

Наша страна ни на кого нападать не собирается. Считаем неприемлемой даже мысль о войне между нашими народами, — сказал он.

При этом Зайцев подчеркнул, что на Украине придерживаются другого, «придуманного» сценария, согласно которому Россия якобы должна рано или поздно напасть на соседнее государство. По словам дипломата, когда этот сценарий не реализуется, Украина намеренно начинает нагнетать ситуацию.

Ранее член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант в отставке Виктор Соболев в разговоре с NEWS.ru рассказал, что войны между Россией и НАТО из-за Украины не возникнет, потому что иностранные войска не решатся вторгаться в нашу страну без уничтожения российского ядерного арсенала.