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В МИД оценили возможность компромисса между Россией и Западом

18:16, 09 февраля 2022
В МИД оценили возможность компромисса между Россией и Западом Фото: Артем Соболев/NEWS.ru
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В заявлениях президента Франции Эммануэля Макрона МИД РФ видит приходящее к рационально мыслящим политикам на Западе понимание о необходимости учитывать российские красные линии и налаживать диалог по вопросам, которые волнуют и Россию, и Запад. Об этом сказала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, отвечая на вопрос NEWS.ru.

Мы видим понимание необходимости учитывать российские красные линии, налаживать с нами диалог по тем вопросам, которые волнуют не только их, но и нас, решать проблемные вопросы в ходе переговоров дипломатическими средствами, а не политикой дубины, которую они применяют, — отметила Захарова.

Она подчеркнула, что проблемы нужно решать разумным путём и путём диалога.

7 февраля президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон провели переговоры в Москве. Французский лидер отметил, что России и Европе следует вместе работать над гарантиями безопасности.

Путин, в свою очередь, сообщил, что его французскому коллеге «непросто придётся» на переговорах с руководством Украины, так как это «сложный комплекс вопросов». Также он пояснил, что Украина уже дважды пыталась решить конфликт в Донбассе военным путём. И теперь неясно, будет ли Киев исполнять «Минск-2» или предпримет ещё одну попытку решить конфликт силой.

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