В МИД оценили возможность компромисса между Россией и Западом

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Украина не обладает правом вступить в НАТО, и Альянс, в свою очередь, не обязан принимать Украину без согласия всех стран-членов. Об этом заявил в своём Twitter-аккаунте бывший посол США в России Майкл Макфол, добавив, что членство в организации необходимо заработать.

Украина не имеет права вступать в НАТО. НАТО не ОБЯЗАНО принимать Украину. Членство должно быть заслужено и одобрено всеми членами НАТО, — написал он. Ранее временная поверенная в делах США...