В МИД оценили вероятность участия России в «Крымской платформе»

Россия рассматривает участие в форуме «Крымская платформа» как посягательство на свою территориальную целостность. Москва не видит возможности участвовать в деятельности этого саммита из-за антироссийской направленности. Об этом говорится в заявлении МИД РФ.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что инициированный Киевом форум является «чистой воды популизмом». В МИД считают, что «Крымская платформа» имеет лишь цель сохранения тематики временного пребывания Крыма в составе Украины в информационном пространстве.

Вместе с тем мы полностью открыты к взаимодействию со всеми нашими международными партнёрами в деле раскрытия уникального потенциала российского Крыма, — говорится в заявлении.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский на киевском форуме «Крымская платформа» объявил о том, что с этого момента начинается обратный отсчёт до «возвращения» Крыма. Он заявил о готовящемся принятии международной декларации по полуострову. Зеленский выразил мнение, что этот документ создаст крепкий политический фундамент для совместной работы участников «Крымской платформы». Позднее он пригласил Россию к участию в этом форуме.

Между тем глава МИД России Сергей Лавров сказал, что «Крымская платформа» является абсолютно пустой и не имеющей перспектив русофобской акцией. Он отметил, что этот инициированный киевскими властями форум является результатом ложно понятой солидарности членов Евросоюза и НАТО.

Крым вошёл в состав РФ после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но «временно оккупированной территорией». Подавляющее большинство западных стран также считают, что Россия незаконно «оккупировала» полуостров.